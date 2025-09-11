Olay, 9 Eylül günü saat 13.00 sıralarında Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda meydana geldi. Ali Mert A., Başkan Demirçalı’nın ofisine girerek boş olan makam koltuğuna iki el ateş etti. Ofisteki çalışanlar büyük panik yaşarken, olayda yaralanan olmadı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek inceleme başlattı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Ali Mert A., Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde sokakta yürürken yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda “Belediyeye bir süredir bardak su satışı yapıyoruz ancak ödeme alamadık. Borçlarımız birikince öfkelendim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Mert A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.