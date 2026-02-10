Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesiyle bazı başkanların da partiden ayrılacağı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından; CHP Grubu bugün saat 14.00'te toplanacak. CHP Meclis grubunda toplu katılım ile Genel Başkan Özel'e destek mesajı verilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra; Başkentin 15 ilçesindeki CHP'li belediye başkanları birlik ve bütünlük içinde olduklarını CHP Grup toplantısına katılarak gösterecek.

Dün akşam CHP'li milletvekili ve üyeleriyle yemekte buluşan belediye başkanları, sorunlarını dile getirdi. Toplantıda CHP'li olmayan ilçelere de daha sık ziyaret gerçekleştirilmesi önerildi.

Saat 14.00'te başlayacak grup toplantısına, CHP'li başkanların birlikte katılması da birlik ve bütünlük mesajı olarak değerlendirildi.