İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney geçen hafta tutuklandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney nezarethaneden Silivri Cezaevi'ne giden süreçte yaşadıklarını Onlar TV’de anlattı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında polisin tek sıra halinde CHP'li isimleri götürdüğü anları anımsatan Güney, o uygulama için hazırlık yapılırken itiraz ettiği belirtti.

"GEREKİRSE ZORLA ÇIKARILMAMI, DİRENECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Güney “Arkadaşlarımın yanından geçerken özür dileyerek bu sıraya direnmek mecburiyetinde olduğumu söyledim” diyerek yaşananları şöyle aktardı:

“Gözaltına alınan arkadaşlarımız, dışarda sıraya diziliyor; demokratik bir hukuk devletine ve insan onuruna yakışmayan o meşhur görüntü için hazırlık yapılıyordu.

Orada yetkili olduğunu anladığım bir memura ‘Ben bu sıraya kesinlikle girmeyeceğim’ dedim. Memur arkadaş ‘Talimat böyle girmek mecburiyetindesiniz’ dedi. Ben de kesinlikle sıraya girmeyeceğimi gerekirse zorla çıkarılmamı ama sıraya direneceğimi söyledim. Memur arkadaş yaptığı görüşmelerden sonra beni arkadaşlarımın yanından alıp tek başıma çıkarmadı. Arkadaşlarımın yanından geçerken özür dileyerek bu sıraya direnmek mecburiyetinde olduğumu söyledim.”

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 kişinin emniyetten 'tek sıra' halinde çıkarıldığı görüntülerin servis edilmesi tepki çekmişti.