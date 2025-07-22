Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Erdek’teki su kesintilerinin ardında planlı bir sabotaj olduğunu belirtti.



BASKİ ekiplerinin, sahte plakalı bir araçla bölgeye gelen 4 kişinin TM1 su alma altyapısına müdahale ederek suyun akış yönünü değiştirdiğini tespit ettiğini ifade etti.



Akın, olaya ilişkin bir fotoğrafı da kamuoyuyla paylaştı.

'HUKUKİ SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ'

Akın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Erdek’te vatandaşlarımızı mağdur eden su kesintilerini çözmek için yaptığımız çalışmalar sonucunda, içme suyu hatlarımıza sabotaj yapıldığını tespit ettik. Sahte plakalı bir araçla gelen 4 kişi, suyun akış yönünü değiştirdi. Şüpheliler suçüstü yakalanarak savcılığa sevk edildi. Hemşehrilerimizin en temel yaşam hakkına yönelik bu saldırının cezasız kalmaması için hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz.”

'SUYUMUZU KORUYACAĞIZ'

Yıllardır ihmal edilen altyapı sorunlarına dikkat çeken Akın, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren altyapı için gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz müsterih olsun; suyumuzu, toprağımızı ve hakkımızı sonuna kadar koruyacağız” dedi.Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Erdek’teki su kesintilerinin çözümü için çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi.