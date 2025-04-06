Muğla’nın Yatağan ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Mesut Günay Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı’na katılmak üzere Ankara'ya gitmek üzere bugün yola çıktı.
Mesut Günay, Muğla- Denizli yolu üzerinde şahsi aracı ile trafik kazası geçirdi. Kazanın kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu meydana geldiği öğrenildi.Kazada Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay’ın bulunduğu araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası gece saatlerinde sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla Muğla'daki bir hastaneye kaldırılan Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu, doktorlar tarafından gözlem altına alındıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.