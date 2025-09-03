Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın anneannesi ve dedesinin evine molotofkokteyli atıldı. Polis Evi arkasında bulunan dairenin bahçesine siyah giyimli 2 kişi, kolonya şişesi içerisine doldurdukları yanıcı maddeyi atarak kaçtı. Bahçede çıkan yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Saldırıda yaralanan olmadı.

Olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganların 15 yaşındaki M.C.Ç. ve 16 yaşındaki Y.D.K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, gece yarısı düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Çaldıkları kolonyalar ve bazı eşyaları olay yerinden 300 metre uzakta bulundu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 çocuk, çıkarıldıkları mahkemece kasten yangın suretiyle mala zarar verme ve nitelikli hırsızlık suçlarından tutuklandı.

KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Yurt dışında olduğu belirlenen azmettirici hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı açıklandı.