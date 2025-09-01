Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesinin ve dedesinin ikamet ettiği eve molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda evin balkon bölümü hasar alırken, çevredekilerin yardımıyla alevler dairenin içerisine yayılmadan söndürüldü.



Saldırı sonrası Gonca Köksal Aras ve eşi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras olay yerine gelirken, Muğla Emniyet Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından saldırıda bulunulan apartman dairesinin çevresi ablukaya alındı.



ŞÜPHELİLER KAÇTI



İlk belirlemelerde ifadesine başvurulan görgü tanıkları, saldırının 16-17 yaşlarında olduğu düşünülen iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken, şüpheli isimlerin mahalleliler tarafından kovalandığı ancak kaçarak izlerini kaybettirdiği öğrenildi.



Emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.