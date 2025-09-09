Adana’nın Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın inşaat firmasının ofisine girdi. Şüpheliler, Demirçalı’nın odasına tabancayla rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

O sırada ofiste bulunan çalışanlar panik yaşarken, yaralanan olmadı. İhbar üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ofiste delil çalışması yaptı.

Demirçalı, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir tehdidin kendilerini yolundan alıkoyamayacağını vurgulayarak, olayın en kısa sürede aydınlatılacağına inandığını ifade etti.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.