31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Gıda hizmet vermeye başladı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde, Halk Gıdanın açılışını bekleyen yüzlerce vatandaş yerini aldı. Proje, özellikle dar gelirli ailelerin gıda ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına olanak sağlayacak.

“TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ UYGUN FİYATA SATILACAK”

Açılışta konuşan Burcu Köksal, ekonomik olarak zor günler geçiren yurttaşlara destek olmak için sosyal projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Halk Gıda’da temel gıda ürünlerini uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştıracaklarını kaydeden Köksal, şunları söyledi:

“Değerli hemşehrilerim kıymetli misafirlerimiz bugün burada vatandaşlarımızın yararına olan bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim vaatlerimizden biri olan halk gıdanın açılışı için bir aradayız. Vatandaşlarımızın özellikle de emeklilerin ekonomik açıdan çok zor günler geçirdiğini biliyoruz. İşte biz de bu zor günlerinde bütün hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza destek olmak için belediye olarak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Burada temel gıda maddelerine uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız. İlerleyen günlerde yine diğer gıda maddelerinin de satışı halk gıdada devam edecek”

UCUZ ET İZDİHAMI

420 liradan satışa sunulan kıyma ve 430 liradan satılan kuşbaşı eti almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Ucuz gıda ürünlerinden almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarışırken yer yer izdiham yaşandı.

SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER VE FİYATLARI

• Kıyma: 420 TL

• Kuşbaşı: 430 TL

• Gemlik Yağlı Sele Zeytin (291-320): 190 TL

• Biberli Zeytin (201-230): 185 TL

• Edremit Çizik Zeytin (261-290): 185 TL

• Gemlik Yağlı Sele Zeytin (351-380): 144 TL

• Domat Kırma Zeytin (201-230): 185 TL

• Izgara Zeytin (291-320): 185 TL

• Maden Suyu (1 Paket / 6’lı): 30 TL

• Siyah Hurma Lüks Hurma (300 gr): 30 TL