Denizli’de Merkezefendi Kaymakamlığı, AKP Belediye Meclis Üyesinin şikayeti üzerine CHP yönetimindeki Merkezefendi Belediyesi hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında bir belediye başkan yardımcısı ve Emlak-İstimlak, Mali Hizmetler, Kültür ve Fen İşleri müdürlerinin savunmaları alınmıştı.

MEMURLARIN DA SAVUNMASI ALINDI

CHP’li Belediyeye soruşturmanın genişlediği ve imar müdürlüğü personeli 20 memurun da savunmasının alındığı öğrenildi. Toplam 25 kişinin dâhil edildiği soruşturmanın; bazı inşaat dosyalarının mevzuata uygun olmadığı, doğrudan alımlar ve Bilim Merkezi inşasının gecikmesi gibi konular nedeniyle açıldığı ifade ediliyor.

“SORUŞTURMA SİYASİ”

CHP’li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belediyeye yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, soruşturmanın 2022 yılındaki çalışmalarla ilgili olduğunu açıkladı. Doğan soruşturmayı başlatan şikâyetin AKP’li bir meclis üyesi tarafından yapıldığını kaydederek; “Bunun üzerine diyecek söz var mı?” diye sordu. Doğan ayrıca iddiaları ‘boş’ olarak değerlendirdi, Sayıştay denetçilerinin raporlarını hatırlattı. Konunun henüz savcılığa intikal etmediğini kaydeden Doğan, yargılama izninin ardından konunun yargıya taşınabileceğini belirtti.

Soruşturmanın basit nedenlerle yapıldığını, afet zamanı kriz anında yapılan alımların suçmuş gibi gösterildiğini, Bilim Merkezi inşasının uzamasının yaşanan aksaklıklarla ilgili olduğunu ve her şeyin mevzuata uygun olduğunu ifade etti. Doğan ayrıca soruşturmayı ‘siyasi’ olarak niteledi.

AKP’DEN AÇIKLAMA

CHP’li Başkanın açıklamalarına AKP’den yanıt geldi. Belediye Grup Başkanvekili AKP’li Yavuz Aki imzasıyla yapılan açıklamada; “Bizler vatandaşlarımızın bize verdiği yetkiyle tarafımıza gelen istek, talep ve ihbarları, belgeleriyle birlikte resmi dilekçemizle başvuru yaparak, denetim hakkımızı kullanıyoruz. Belediye meclisimizde sözlü olarak sorularımıza, başka mecralara çekerek yanıt veriyor, doğruları çarptırıyor” denildi.

Doğan’ı soruşturmayı etkilemekle suçlayan Aki açıklamasının devamında; “Verdiğimiz dilekçeler neticesinde ilgili kurumlar görevini yapmaktadır. Bu telaşa gerek yok! Kamuoyunun dikkatini, mağdur edebiyatıyla meşgul etme çabanız boşa çıkacaktır. Kendisine sesleniyorum: Eğer vicdanınız rahatsa, ekibinize ve yaptığınız işlere güveniyorsanız, kendinizden, personelinizden emin iseniz panik yapmayın. Hukuki sürece saygı duyun ve işleyişine müsaade edin” ifadelerine yer verdi.