CHP'li belediyelere yönelik cumartesi sabahı düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınanların sayısı 38'e yükseldi.
Soruşturmada 'örgüt lideri' olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş'ın 'etkin pişmanlık'tan yararlanmasının ardından CHP'li belediyelere 31 Mayıs sabahı operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında, 5. dalga operasyon başladı. 4 farklı soruşturmada, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da yer aldığı kişiler gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI ARTTI
Hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 49'a, gözaltına alınanların sayısı ise 38'e yükseldi. Gözaltına alınan 4 isim henüz açıklanmadı.