PATAKA BİLE TL’Yİ SOLLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Para, tıpkı bayrak gibi tıpkı marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır” sözlerini hatırlatan Bulut, “1 Makao Pataka’sı 4.57 TL’ye ulaştı. 1 Pataka, 1 Ocak 2024 tarihinde 3,67 TL, 1 Ocak 2023’te ise 2,27 TL idi. TL, 2023’ten bu yana Pataka karşında yüzde 50 değer kaybetti. Azerbaycan Manatı ise ilk kez 21 TL’yi aştı. Ocak 2023’te 11 TL, Ocak 2024’te 17,53 TL olan 1 Azerbaycan Manatı 21,57 TL’ye ulaştı. 2023’ten bu yana TL’nin Manat karşısındaki değer kaybı ise yüzde 49’a ulaştı” dedi.

İTİBAR YERLE BİR OLDU

CHP’li Bulut, “İktidarın uyguladığı yanlış para politikaları paramızı pul etti. 16 yıl önce tedavüle girdiğinde 132 dolara karşılık gelen 200 TL ile artık 5,4 dolar alınabiliyor. 126,6 dolarlık bir kayıp var. Türk Lirası sadece Dolar ve Euro

karşısında değil, haritada yerini bulmakta zorlanacağımız yabancı ülkelerin paraları karşısında da her gün değer kaybı yaşıyor. Erdoğan, ‘Paranın itibarı ülkenin itibarıdır’ demişti. “Paramızın itibarını yerle bir ettiler” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE ALIŞVERİŞ CENNETİ OLDU”

Türkiye komşu ülkeler için de bir alışveriş cennetine döndüğünü kaydeden Bulut, şöyle devam etti: “Komşu ülkeler temel ihtiyaçlarını ucuz olduğu ve paraları değerli olduğu için bizim ülkemizden karşılıyor. Bulgar Levası 20.35 TL, Gürcistan Larisi 13.22 TL’ye yükseldi. Bosna-Hersek Markı 20.36 TL, Tunus Dinarı 11.87 TL, Türkmenistan Manatı 10.45 TL, Cayman Adaları Doları 43.93 TL, Fiji Doları 15.98 TL, Yeni İsrail Şekeli 9.97 TL, Gana Cedisi 2.37 TL, Panama Balboası 36.68 TL, Güney Afrika Randı ise 2.01 TL seviyelerine geldi.”