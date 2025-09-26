AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temasları sürerken Irak ile Türkiye arasındaki ham petrol boru hattı yeniden açıldı. İktidar medyasının ticari başarı olarak sunduğu bu gelişmeyi CHP'li Deniz Yavuzyılmaz yorumladı.

AKP iktidarı tarafından Irak merkezi hükümetinin onayı alınmadan, ham petrol boru hattının uluslararası anlaşmalara aykırı olarak kullanıldığını hatırlatan Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"ZARAR 3 MİLYAR DOLAR"

"AKP’nin karanlık petrol ticaretinin Türkiye’ye faturası

Zarar 3 Milyar Dolar!

Birkaç gün içinde, uluslararası anlaşmalara uygun olarak Irak-Türkiye ham petrol boru hattı yeniden açılıyor.

Irak Merkezi Hükümeti, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Petrol şirketleri anlaşmış durumda.

AKP hükümeti de bu anlaşmaya, Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda, uluslararası hukuk çerçevesinde uymalıdır.

Ancak!

Petrol akışının yeniden başlaması, AKP’nin son 10 yılda bu boru hattındaki karanlık petrol ticaretinin faturasını ortadan kaldırmıyor.

Zira AKP, Irak Merkezi Hükümetinin onayı olmaksızın, Irak-Türkiye ham petrol boru hattından uluslararası anlaşmalara aykırı olarak yıllarca petrol taşıdı.

Petrol taşıma ücretleri, BOTAŞ’a bağlı bir şirkete bağlı Jersey adasındaki başka bir şirkete, Turkish Energy Company’nin gizlilik unsuru taşıyan hesaplarına aktarıldı.

Sonuç

Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin 21 Mayıs 2014 - 30 Eylül 2018 arasında boru hattında izinsiz petrol taşıması yaptığı için Türkiye’ye verdiği ceza:

Net 1 Milyar 471 Milyon Dolar!

1 Ekim 2018 - 25 Mart 2023 arasında boru hattında yapılan usulsüzlüklerle ilgili ikinci bir Tahkim Davası devam ediyor.

Bunlara ilave olarak, 1 Milyar Doların üzerinde bir paranın da Jersey Adası’nda buharlaştığını tespit ettik.

Toplam zarar yaklaşık 3 Milyar Dolar!

Güncel kur’la 125 Milyar Lira!

Biz iktidara gelir gelmez

Buharlaştırılan ve cezaya hükmedilen bu tutarları Cumhurbaşkanı ve ilgili AKP’li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edeceğiz!

Kaynak: 13.02.2023 tarihli Uluslararası Tahkim Mahkemesi Nihai Kararı (İngilizce-Türkçe), Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Deloitte Resmi Petrol Raporları, BOTAŞ Sayıştay Raporları"