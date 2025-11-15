CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönem yönetimine yönelik dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Yavuzyılmaz, parti olarak yürüttükleri incelemelerde yalnızca bu yapılanmanın değil, bazı vakıfların iktisadi işletmeleri üzerinden kurulan ikinci bir paralel mekanizmanın daha tespit edildiğini belirtti. Bu yapılar aracılığıyla belediyeye ait kamu kaynaklarının dışarıya aktarıldığını belgelediklerini ifade etti.

"KAYNAK AKTARIMINI BELGELEDİK"

Açıklamasında, söz konusu vakıfların yöneticileri ile dönemin AKP’li İBB yönetimi arasında çeşitli ilişkilerin bulunduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, kamu kaynaklarının bu mekanizmalar üzerinden nasıl aktarılmış olduğuna dair ayrıntıları yarından itibaren paylaşacaklarını söyledi.

“İBB’nin bu yapılar tarafından nasıl zarara uğratıldığını belgeleriyle kamuoyuna sunacağız” diyen Yavuzyılmaz, iddiaların siyasi gündemde geniş yankı uyandıracağını işaret etti.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle oldu:

“Kamuoyunun dikkatine sunuyorum!

Yaptığımız araştırmalar neticesinde;

AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde;

‘Yeni Başkanlık’ isimli paralel bir belediye yapılanması tespit ettik.

Ayrıca, Vakıfların İktisadi İşletmeleri üzerinden ikinci bir paralel yapının daha oluşturulduğunu, bu yollarla, İBB’ye ait kamu kaynaklarının bu yapılara aktarıldığını belgeledik.

Vakıf yöneticileri, AKP ve İBB yetkilileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardık.

İBB’nin bu mekanizmalar tarafından nasıl soyulduğunu yarından itibaren belgeleriyle paylaşacağız!”