CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, pakette hakaret suçlarının büyük kısmının ön ödeme kapsamına alınmasına karşın, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçunun bu kapsama dahil edilmediğini belirtti ve bunun siyasi bir amaç taşıdığını ileri sürdü.

Emir, geçmişte Ekrem İmamoğlu hakkında açılan “kamu görevlisine hakaret” davasının, 9. Yargı Paketi ile hakaret suçlarının bir kısmının ön ödeme kapsamına alınması sonucunda düşürüldüğünü hatırlattı. Yeni pakette ise söz konusu suçun ön ödeme ve uzlaştırma dışına çıkarıldığını ifade eden Emir, bunun siyasi eleştirilerin otomatik olarak davalık hale gelmesi anlamına geldiğini vurguladı.

CHP’li vekil, söz konusu değişikliğe ilişkin olarak, “Siyaseten yenemedikleri Ekrem İmamoğlu’nu sıkıştırmak için kendi yazdıkları teklifleri bile eğip bükmekten çekinmiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Emir uyarısını şöyle paylaştı:

“Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun savcılara yönelik sözleri nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla yargılandığı dava, iktidarın daha önce meclise sunduğu 9. Yargı Paketi'ndeki hakaret suçlarının bir kısmını ön ödeme kapsamına almasıyla geçtiğimiz ay düşmüştü.

Şimdi aynı iktidar, meclise getirdiği 11. Yargı Paketi’ndeki adrese teslim iki madde ile hakaret suçlarının tamamını ön ödeme kapsamına alıyor ama kamu görevlisine görevinden dolayı hakareti ön ödeme dışına ve uzlaştırma kapsamından çıkarıyor.

Yani kamu görevlisine yönelik sözler, hele ki siyasi bir figür söz konusuysa otomatik olarak davalık olacak.

Siyaseten yenemedikleri Ekrem İmamoğlu’nu sıkıştırmak için, kendi yazdıkları teklifleri bile eğip bükmekten çekinmiyorlar.

Ve tüm bu çabalarına rağmen korktukları gerçek değişmeyecek.

Sandık geldiğinde Cumhurbaşkanı adayını yanında görmek isteyen milyonları karşılarında bulacaklar."