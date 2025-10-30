CHP Grup Başkanvekili Murat Emir 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun bugün basına kapalı gerçekleştirileceğini belirterek, "Kapalı kapılar ardında pazarlık yapmayız" dedi.

Emir, "Komisyonda bugün Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı sunumlar yapacaklar. Sonrasında milletvekillerinin sorularına yanıt verecekler. Yaptıkları sunumun ve milletvekillerine verecekleri cevabın gerçekten doyurucu ve aydınlatıcı olabilmesi için bugün komisyonun basına kapalı olarak çalışması kararı alındı." ifadesini kullandı.

Emir şunları kaydetti:

Umuyoruz ki bu karar doğrultusunda verilecek cevaplar gerçekten tatmin edici olur. Hem süreçle ilgili hem de Türkiye'deki demokrasi, adalet eksikliğiyle ilgili bizim sorularımıza tatmin edici cevaplar alırız.

Türkiye hem Dışişleri hem de Adalet Bakanlığı açısından ağır sorunlar içerisinde. Bu sorunların komisyonda açıklıkla konuşulması gerekiyor. Herkes bilmeli ki ne olursa olsun basına kapalı da olsa bu toplantılar tutanak altında yapılıyor.

Bizim olduğumuz, CHP'nin olduğu her yerde anayasa değişikliği, ülkenin bölünmez bütünlüğü gibi konular asla tartışılmaz, konuşulmaz.

Tutamayacağımız sözü vermedik, vermeyiz. Kapalı kapılar ardında pazarlık yapmayız ve yapılmasına da izin vermeyiz.