CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidara yakın medyada 'İmamoğlu'nun jeti' olarak servis edilen jetin sahibinin AKP'li çıkmasının ardından firmanın internet sitesini kapattığını duyurdu.

Emir, "Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan rüzgarında en büyük acziyeti sona saklamışlar! 'Özel jeti var' dedikleri uçağın sahibi kim çıktı? AKP'li bir iş insanı! Yalan ellerinde patlayınca, bu sabah panikle internet sitesini kapattılar." dedi.

Emir şu ifadeleri kullandı:

İmamoğlu’nun ailesine, çocuklarına kadar uzanan, mafyanın bile tenezzül etmeyeceği bu ahlaksızlığın tek bir sebebi var.

Ekrem İmamoğlu aday olduğunda kazanacak! Tek derdiniz, tek korkunuz bu!