Olay, Kemer’de iki işletmesi bulunan M.N.A. adlı esnafın şikayetiyle ortaya çıktı. İddiaya göre Mustafa Gül, esnafla irtibat kurarak işletmelerinden biriyle ilgili açılmış bir dava bulunduğunu, bu davada rapor hazırlayacak bilirkişiyi tanıdığını söyledi.

Gül’ün, “Sorun yaşamaman için olumlu rapor yazılmasını sağlayabilirim” diyerek 10 bin dolar talep ettiği, bunun 500 dolarını aldığı, kalan parayı ise rapor yazıldıktan sonra isteyeceğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca, Gül’ün iş yerinin çevresinde dolaşarak fotoğraf çektiği ve bu nedenle esnafın tedirgin olduğu belirtildi.

Seri Numaralı Paralar Ele Geçirildi

Şikayet üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. M.N.A.’nın seri numaraları alınan banknotları teslim etmesinin ardından, dün Mustafa Gül’ün evine polis ekiplerince arama yapıldı. Aramada, seri numaraları kayıt altına alınan paralar ele geçirildi.

Eski Belediye Başkanı Mustafa Gül, “nüfuz ticareti” ve “dolandırıcılık” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gül, çıkarıldığı mahkemece “dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.