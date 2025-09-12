CHP, İstanbul’daki kayyum kararı sonrası yaşananların tekrarlanmaması için şimdiden önlem aldı. CHP’li gençler, 15 Eylül’de mahkemeden ‘mutlak butlan’ kararı çıkması durumunda genel merkezi teslim etmemek için nöbet tutmaya başladı. İstanbul il binasında olduğu gibi polis müdahalesine karşı hazırlık yapıldı.

CHP Genel Merkezi, mutlak butlan davasına karşı hem siyasi hem hukuki mücadelesini sürdürüyor. İstanbul il binasında yaşanan polis ablukası sonrası ise yeni eylem yöntemlerini de devreye sokmaya hazırlanıyor. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması olasılığına karşı genel merkezin boş bırakılmamasına karar verildi. Hafta sonu itibariyle 81 il başkanı Ankara’ya gelecek. 14 Eylül’de yapılacak olan mitinge katılımın yüksek olması hedefleniyor.

GIDA MADDESİ ALINDI

Genel merkezde de hazır başladı. Mutlak butlan kararı halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gelmesi durumunda partililerin protesto hazırlığı yaptığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre; genel merkeze 3 binden fazla N95 tipi gaz maskesi alındığı, nöbette tüketilmek üzere de makarna, bisküvi gibi gıda alımı yapıldığı kaydedildi. Polis gazına karşı ayrıca limon alındığı belirtildi.

Dava ertelenirse belirsizlik ortadan kalkacak

Daha önce 30 Eylül’deki davada ‘ekonomi yönetiminin zamanlamayı sakıncalı bulması nedeniyle’ kararın ertelendiği belirtilmişti. Ancak kulislerde beklentiler sürekli değişiyor. Duruşma günü gelmeden bir ara karar çıkmasının mümkün olduğu konuşulurken, dün itibariyle davanın ileri bir tarihe ertelenebileceği konuşuluyor. Bir erteleme bugüne kadarki tüm olasılıkları da ortadan kaldırıyor. Çünkü CHP’nin olağan kurultay takvimi devam ediyor yani delege yapısı değişiyor. Mahkemeye konu delegelerin görevleri biteceği için dava konusu da ortadan kalkacak. Kasım’da planlanan olağan kurultay ise tartışmalara son noktayı koyacak.