Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda 16 Nisan 2025 Çarşamba günü başlatılan 'Ekrem İmamoğlu için Adalet Yürüyüşü' devam ediyor. CHP’li gençler, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine ulaştı. Öte yandan Adalet Yürüyüş’ü yapan gençlere tutuklu bulunan İBB Başkan, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da mesaj gönderdi.

SARIKAYA İLÇESİNE ULAŞTILAR

Yozgat’a kadar devam edecek 'İmamoğlu için adalet' yürüyüşüne katılanlar Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine ulaştı.

Gençlere eşlik eden CHP İl Başkan Yardımcısı Avukat Niyazi Ünalmış, “Yorulduk mu evet, biraz ama yorulmak yok. Fiziki yorgunluklar geçecek, ama mücadele devam edecek. Biz de mücadele ediyoruz. Şu an da Sarıkaya’ya doğru ilerliyoruz. Yarın saat 14.00’te mitingde buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

YÜRÜYÜŞ YOZGAT MİTİNGİYLE SON BULACAK

Kayseri'den başlayan yürüyüş, Yozgat'ta sona erecek. Yürüyüşe katılanlar 19 Nisan Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gerçekleştireceği Yozgat mitingi ile başlattıkları ve 4 gün sürecek olan ‘Adalet Yürüyüşünü’ sonlandıracaklar.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN YÜRÜYÜŞ YAPAN GENÇLERE MESAJ

Tutuklu bulunan İBB Başkan, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da Adalet Yürüyüşü devam eden gençlere sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımla mesaj gönderdi. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Millet iradesine sahip çıkıyor. 19 Mart Sivil Darbesine ilk tepkilerden birini koyan Yozgatlı hemşehrilerime selam olsun. Kayseri’den Yozgat’a yürüyen gençlere selam olsun. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumartesi sizlerle buluşuyor. Milleti yok sayan, ekonomiyi batıran, adalete güveni sarsan, tarımı, üretimi bitiren, çiftçiyi ezen bu iktidara karşı erken seçim talep etmek için tüm Yozgatlı hemşehrilerimi ve komşu illeri 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum. Buluşmayı cezaevinden izleyeceğim; benim hemen yanı başınızda olduğumu düşünün, omuz omuza olduğumuzu bilin. Unutmayın; Milletçe başaracağız.”