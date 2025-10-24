Türkiye'nin gündemi SÖZCÜ TV'de Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu ARENA Programında tartışılıyor.

ARENA'nın konuğu CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın oldu. Günaydın, İBB operasyonları kapsamında yapılan Casusluk soruşturmasını yorumladı.

"İDDİALARIN NEREDEN CASUSLUK ÇIKTI ANLAMADIM"

"- Hüseyin Gün denen bir adam varmış. Ben tanımam bilmem. Bu adamın kripto konuşmaları varmış. Sonra birden bire bizim Necati Özkan'ın adı geçmeye başladı. Necati Özkan'ı iyi tanırım. Türkiye'nin en iyi siyaset bilimcilerinden birisidir. Çok iyi tanırım. Savcılık diyor ki, bu kişi Necati Özkan'ı arıyor. Mesajlar atıyor. Mesaj içeriğine bakılırsa aralarında bir hiyerarşik ilişki var ve casusluk faaliyetinde üstü. İddia üç dört tane mesaj attı ama oranın neresinden casusluk ve hiyerarşik ilişki çıktığını anlamadım."

"'2019'DA SADECE BİR KERE KONUŞTUM' DİYOR"

"- Necati Özkan birinin hiyerarşisinde çalışacak biri değil. Varlığı yerinde dünyanın her yerinde saygın bir isimdir. Necati Özkan o beyefendinin altında çalışacak biri değil. Sonra eşinin attığı mesaj geldi bana. 2019'da sadece bir kere sunum almak için kendisiyle toplantı yapım ve olumsuz karşıladım. Onunla çalışmadım ve bir daha görüşmedim diyor. Bu kadar basit. Eğer savcılık tersini söylüyorsa bunu baz istasyonları ile tanışmak zorunda. Savcılık diyor ki "mesaj atmış." Türkiye bunu gördü. Mehmet Ali Çelebi'yi hatırlıyoruz. Onun telefonuna hiç yapmadığı görüşmeleri eklemişlerdi. Necati Özkan 2019'da bir kere görüştüm bir daha görüşmedim diyorsa onun söylemine itibar ederim."

"NECATİ ÖZKAN'DAN İMAMOĞLU'NA GİTMEK İSTİYORLAR"

"- Oradan gidecekleri durak Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'na gitmek için Necati Özkan'a geliyorlar. İmamoğlu ne yapmış casusluk faaliyeti olarak. 2019 seçimlerini yabancı istihbarat servisleri müdahalesiyle manipüle etmek. Yani 2019 Mart'ında 13 bin farkla kazanması meğerse yabancı istihbarat kuruluşlarının faaliyeti sayesinde olmuş. Verileri toplamışlar yurtdışına servis etmişler."

"2019'DA UTANMADAN BİZ KAZANDIK DEDİNİZ SİZ"

"- Arkadaş aklımızla dalga mı geçiyorsunuz. 2019'da fark atmışız sen AA'dan veri akışı kestin yahu sonra hiç utanmadan biz kazandık dediniz. Önceden hazırladığınız afişleri İstanbul'un her yanına donattınız. Biz ıslak imzalı tutanakları topladık ve 13 bin farkla kazandığımızı bildik. Sonra bekledik YSK verileri toplasın. YSK da sonra İmamoğlu 13 bin farkla kazandı dedi. Kimin elindeydi İBB, AKP'li Mevlut Uysal'ın elindeydi. Sonra uzun süre mazbata vermediniz. Seçim yenilenince de siz yönettiniz. Peki İBB sizin elinizdeyken İmamoğlu nasıl verileri yurtdışına servis etmiş. Bu kafa size seçimleri iptal ettirdi."

"TC KİMLİK NUMARALARI BİRİLERİNİN ELİNDE DOLAŞIYOR"

"- Bu memlekette MİT verileri çalındı. Kozmik Odaya girildi. Hepimizin TC numarları birilerinin elinde dolaşıyor kardeşim neden bahsediyorsunuz siz. Sahtecilik almış başını gitmiş. Türkiye'nin güvenliğinin delik deşik edildiği orta yerdeyken İstanbul Senin uygulaması üzerinden bir iddia ortaya atmak... Bu aplikasyonu indirdim. Nerede ne konser var sana gösteren bir aplikasyon. İBB'nin yaptığı bir aplikasyon. Buradan veri toplayıp satıyorsun diyorlar. Yani CIA mi artık İsrail mi verileri toplamak için İstanbul Senin uygulamasına muhtaç. Yani bunlar çocukları güldürür."

"İBB'YE KAYYUM İDDİALARI SON DERECE YANLIŞ"

"- Hukuken ve siyaseten son derece yanlış yorumlar. Eğer terör isnadı ile soruşturma açılıyor ise o soruşturmanın açılmasıyla birlikte İçişleri Bakanı kayyum atayabilir. 15 Temmuz sonrasında gelen OHAL döneminde çıkartılmış antidemokratik yasa. Kent Uzlaşısından bir soruşturma açıldı biliyorsunuz. Terörden tutuklanmadı. Kayyum atanmasına 19 Mart'tan bu yana bir engel yoktu ama neden atayamadılar. Çünkü Saraçhane'de yüzbinlerce insan 'Bu nasıl saçma iş' dedi."