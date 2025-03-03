Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Şubat ayında TÜFE önceki aya göre yüzde 2,27 artarken, yıllık bazda artış yüzde 39,05 oldu. CHP'li Günaydın, "AKP’yle hesap tutmaz, halk ezilmeye devam eder. Tek çare, erken seçim." çağrısını yaptı.
Günaydın, "TÜİK Şubat ayı enflasyonunu yüzde 2,27 olarak açıkladı. Ocak verisi ise yüzde 5,03 olmuştu. Merkez Bankası'nın yüzde 24 enflasyon hedefine ulaşılabilmesi için, geriye kalan 10 ayın ortalama enflasyonunun yüzde 1,67’de kalması gerekiyor. AKP’yle hesap tutmaz, halk ezilmeye devam eder. Tek çare, erken seçim." ifadesini kullandı.