İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İBB iştiraki olan, İSFALT ve KİPTAŞ'tan 2019 yılından bugüne yapılan ihalelerin belgelerini talep etti. CHP'li Gökhan Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB iştiraki KİPTAŞ ve İSFALT'tan 31 Mart 2019'dan itibaren gerçekleştirilen tüm ihalelerin belgelerinin talep edildiğini belirterek, "Biraz önce İBB iştirak şirketleri olan İSFALT ve KİPTAŞ’a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan iki ayrı yazı geldi. Şirketlerin 31.03.2019 tarihinden bu yana yaptıkları tüm ihale ve projelerin bilgi ve belgelerini istiyorlar. Elbette verilecek. Verilecek de, soralım: 31 Mart 2019’da ne oldu? Neden bu tarihi milat alıp ta öncesine bakmıyorsunuz? Savcılık kurumu Hükümete mi bağlı yoksa devlete mi? Yalnızca bu örnek bile yürütülen soruşturmanın siyasi içeriğini ve amacını göstermesi açısından yeterli..." tepkisini gösterdi.

Günaydın, "Ancak bununla yetinmeyelim, inceleme ve denetim aşamasına ilişkin ibretlik bir örnek daha verelim. Bu kez İBB’de denetimde olan mülkiye müfettişleri, 24 Şubat 2025 tarihli yazı ile İBB’den 14 şirketin ihale evraklarını istiyorlar. Bu şirketlerin 6 tanesinin 2019 yılından önce de (AK Parti döneminde de) ihale aldıkları ortaya çıkınca, ertesi gün telaşla yazdıkları yazıyla 2019 sonrası dosyaların istendiğini belirtip, milat (2019) öncesi dosyalara bak(a)mayacaklarını itiraf etmiş oluyorlar. Biz buna Anadolu’da 'yüz yırtılması' diyoruz" yorumunu yaptı.

Günaydın şu ifadeleri kullandı:

-Başka bir deyişle, artık çaldıkları minareye kılıf uydurmaya bile çalışmıyorlar. Ardından hukuk, adalet, bağımsız yargı gibi sözcükleri cümle içinde kullanarak hık bık edenler var!!! Sizi ve yöntemlerinizi epeydir biliyoruz, siz de bizi her geçen gün daha fazla tanıyorsunuz.. Kum saati çalışıyor.. Millet büyüktür..