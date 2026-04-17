CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hem Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal atmosferi hem de bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Son günlerde yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğrenciler için başsağlığı dileyen Erol, Meclis’te kurulması planlanan araştırma komisyonunun somut sonuçlar üretmesi gerektiğini vurguladı.

“KOMİSYON RAFLARDA KALMAMALI”

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırılara değinen Erol, Meclis’te kurulacak araştırma komisyonunun yalnızca sembolik olmaması gerektiğini belirterek, “Hazırlanacak raporların Meclis raflarında beklemesi değil, ilgili bakanlıklara iletilerek çözüm üretilmesi gerekir” dedi. Erol ayrıca, İsrail Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye yönelik tehditkâr açıklamalarını sert sözlerle kınadı. Konuşmasında Türkiye tarihinden örnekler veren Erol, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde İsmet İnönü’nün politikalarını ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı hatırlattı. Bu süreçlerde alınan kararların ulusal birlik ve güvenliği öncelediğini belirten Erol, farklı siyasi aktörlerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

“DEVLET SÖZ KONUSUYSA AYRILIKLARA RAFA KALKAR”

Erol, İran’da yaşanan iç karışıklıklara rağmen dış tehditler karşısında toplumun ortak bir tutum sergilediğini ifade ederek, “Halk, rejimle olan sorunlarını bir kenara bırakıp ülkesinin bütünlüğü için birleşti” dedi. Bu durumu “devlet kültürü” olarak tanımlayan Erol, benzer bir yaklaşımın Türkiye’de de gerekli olduğunu söyledi.

NORMALLEŞME ÇAĞRISI

Türkiye’nin de ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu belirten Erol, iç siyasetteki gerilimlerin ülkeye zarar verdiğini savundu. Silivri’deki tutuklu yargılamaların tutuksuz yargılamaya dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Erol, “Siyasi operasyonlar durmalı. Bu süreç iç siyaset malzemesi yapılmamalı” ifadelerini kullandı. Bölgedeki olası İran-ABD geriliminin Türkiye’yi doğrudan etkileyebileceğini dile getiren Erol, iktidar ve muhalefetin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.