CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın hakkında, “bağış adı altında para aldıkları” iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bornova ilçesinde CHP üyesi ve delegesi olan Recep Solugan, meclis üyesi adayı olabilmek için 2024 yılının Şubat ayında Çapın ve Çağın’ın kendisinden para talep ettiğini öne sürdü. Solugan, iddiasını İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet olarak iletti.

Başsavcılık, şikâyet üzerine Çapın ve Çağın hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.