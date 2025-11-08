Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararlar okullara Atatürk posterlerinin yanına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerinin de asılması tartışmaların merkezine oturmuştu.

O tartışma hafızalarda tazeyken bir yeni skandal daha İstanbul'da yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandalı açıkladı.

"29 EKİM'DEKİ SAYGISIZLIĞIN BENZERİ YENİDEN KARŞIMIZA ÇIKTI"

Özçağdaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"29 Ekim’de yaşanan saygısızlığın bir benzeri, 10 Kasım öncesi yeniden karşımıza çıktı!

İstanbul Ümraniye’de bir okulda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posteri asıldı.

10 Kasım, 86 milyonun kurucusunu minnetle andığı, yasını tuttuğu, ortak bir hafızada buluştuğu gündür. Hiçbir siyasi figür, hiçbir makam, Atatürk’le yan yana getirilemez.

Cumhuriyetimizin kurucusunun hatırasına gölge düşürmek; Cumhuriyet’e, demokrasiye ve bu ülkenin tüm evlatlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Milletin ortak değerleri, siyasi propaganda konusu yapılamaz."