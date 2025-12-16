Siirt'te 1997’de okuduğu “Minareler süngü, kubbeler miğfer” şiiri nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle bir yıl hapse mahkum edilen ve “Muhtar bile olamaz” denilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 yıl sonra tarih tekerrür etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz hakkında “Gerçeğe aykırı bilgiyi yaydığı’’ gerekçesi ile fezleke hazırlandı.

FEZLEKE NEDEN HAZIRLANDI?

TBMM’ye gönderilen fezlekede Yavuzyılmaz hakkında TCK’nın 217’inci maddesine göre 1-3 yıl hapis ve TCK’nın 53. maddesi uyarınca da mahkumiyet halinde ceza süresi kadar, “Muhtarlık dahil her tür seçme ve seçilme hakkından, bir sanatı serbest meslek olarak yapmaktan, vakıf, dernek, şirket, kooperatif ve siyasi partilerde yöneticilik ile memuriyete girme hakkından yoksun bırakılması’’ da istendi. Yavuzyılmaz Irak-Türkiye ham petrol boru hattından Irak hükümetinin izni olmadan 233 milyon varil petrolün usulsüz biçimde taşındığını, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin de Türkiye’yi 1 milyar 471 milyon dolar tazminata mahkum ettiğini belgesi ile açıkladı. Enerji Bakanlığı ise Irak lehindeki tazminat için iptal davası açıldığını ve kesinleşmiş bir karar bulunmadığını, belgenin de kamuya açık olduğunu bildirdi. Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada ‘’Bu soygun için tek bir kişinin yargılanması isteniyor, o da benim. Muhtarlık dahil seçilme hakkından da yoksun bırakılmak istendiğime göre önüm açık. Serbest meslek sahibi olarak dükkan açma niyetim zaten yok. Hodri meydan dokunulmazlığımı kaldırsınlar’’ dedi.

Yavuzyılmaz, Ankara Haber Müdürümüz Emin Özgünül’ün sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN’IN ŞİİRİ

Erdoğan 6 Aralık 1997’de Ziya Gökalp’ın “Asker Duası” şiirinden “Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, mü’minler asker” dörtlüğünü okudu. Hakkında “Halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla dava açıldı .Siyasi, yasak da getirilince ‘’Artık muhtar bile olamayacak’’ yorumları yapıldı. 26 Mart 1999’da cezaevine girdi, 4 ay sonra çıktı. Siyasi yasağı CHP’nin desteğiyle TBMM’de yapılan değişiklik sonucu kaldırıldı. Önce Başbakan sonra da Cumhurbaşkanı oldu.