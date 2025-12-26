Olay, Kınalıada Mahallesi İskele Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Tanay Garip ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olan Turan Y. (44) arasında, yerel seçim sürecinden kaynaklanan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Y.’nin Garip’i sırtından bıçaklayarak yaraladığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Garip, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheli Turan Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tedavisi süren Garip ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bıçaklı saldırının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı kontrollerinin devam ettiğini belirterek, kendisini arayan ve destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.