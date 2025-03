CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevlendirmesiyle CHP heyetiyle birlikte Hatay’a gelerek sınır hattında incelemelerde bulundu. Lazkiye, Tartus ve Hama gibi kentlerde yaşanan mezhep temelli saldırılara ilişkin vatandaşlardan bilgi alan Gülcan Kış, Samandağ’da halka hitap etti.

“BURADAKİ HER VATANDAŞIMIZIN SURİYE'DE BİR AKRABASI VAR"

Arsuz, Defne ve Samandağ ilçelerinde yurttaşlarla bir araya gelen CHP’li Gülcan Kış, bölge halkının endişelerine dikkat çekerek, “Buradaki her vatandaşımızın Suriye’de bir akrabası var. Anneleri, babaları, kardeşleri, evlatları orada yaşıyor ve her an ölüm haberlerini bekliyorlar. Karşılaştıkları muamele insanlık dışıdır” dedi.

Sınır hattında yaptıkları incelemelere değinen Gülcan Kış, Suriye’de yaşanan vahşetin her geçen gün derinleştiğine dikkat çekerek, “Bize ulaşan bilgiler ve görüntüler korkunç. Suriye’de Alevilere yönelik katliamlar, insan hakları ihlalleri, toplu infazlar, zorla göç ettirme girişimleri ayyuka çıkmış durumda. Bu yaşananlar açıkça bir insanlığa karşı suçtur ve uluslararası hukukun ihlalidir” ifadelerini kullandı.

“İKTİDARIN GÖZLERİ KÖR, KULAKLARI SAĞIR"

Samandağ’da toplanan kalabalığa seslenen CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, iktidarın bu katliamlar karşısında sessiz kalmasını sert bir dille eleştirdi. “Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak biz buradayız. Acıyı yaşayan vatandaşlarımızla, sevdiklerini kaybeden insanlarla yan yanayız. Peki iktidar nerede? İktidar yetkilileri neredeler? Gözleri kör, kulakları sağır! Görmek istemiyorlar, duymak istemiyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

Suriye’de yaşanan katliamların Türkiye’ye etkisini vurgulayan CHP’li Gülcan Kış, “Yanı başımızda bir vahşet yaşanıyor. Yapılması gereken, alınması gereken önlemler var ama iktidar bunları görmek istemiyor. Oysa Suriye’de barış sağlanmadan Türkiye’de de huzur ve barışın sağlanması mümkün değildir” dedi.

"ULUSLARARASI KAMUOYU HAREKETE GEÇMELİ"

AKP iktidarının bu katliamlar karşısında sessiz kalmasını eleştiren Gülcan Kış, “Uluslararası insan hakları örgütlerinin soykırım olarak değerlendirdiği bu vahşeti, AKP iktidarı yalnızca ‘bölgede yaşanan gelişmeler’ olarak nitelendiriyor. Bu hepimizi derinden yaralamaktadır. Bu bir insanlık suçudur, bir etnik temizliğe dönüşmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP’li Gülcan Kış, CHP heyetinin Hatay’daki incelemeleri sonucunda bir rapor hazırlayacaklarını ve bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. “Biz burada sadece Hataylıların değil, Mersin’in, Adana’nın, Türkiye’nin dört bir yanındaki yurttaşlarımızın sesi olmak için buradayız. Sınırda yaptığımız incelemeler ve vatandaşlarımızdan aldığımız bilgileri bir rapor haline getirerek hem kamuoyuyla hem de uluslararası kuruluşlarla paylaşacağız” dedi.

"BU VAHŞETİ GÖRÜN, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIN"

Suriye’de yaşanan mezhep temelli saldırıların yalnızca Suriye halkı için değil, tüm bölgenin barış ve huzuru için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Biz CHP olarak bu olayın takipçisiyiz ve uluslararası toplumu bu insanlık suçlarına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. AKP iktidarı tarafgir dış politikasını bir kenara bırakmalı, iyi ilişkiler içerisinde olduğunu iddia ettiği Şam yönetimiyle derhal diyalog kurmalı ve bu vahşeti durdurmalıdır” dedi.

Konuşmasını dayanışma mesajıyla tamamlayan CHP’li Gülcan Kış, “Burada hepimiz acıyı yüreğimizde hissediyoruz ama unutmayın ki yalnız değilsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.