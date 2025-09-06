Muğla’nın Menteşe ilçesinde 1 Eylül akşamı, Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı 4 numaralı dairenin balkonuna molotofkokteyli atıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin hedefi aslında 2 numaralı daireydi; olay sırasında yanlışlıkla Aras’ın ailesinin evine saldırıldığı belirlendi. Çevredekiler yangını söndürürken, polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olayın ardından şüphelilerden Yalçın D.K. ve Mesut Can Ç. gözaltına alındı. İki şüpheli, ‘kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme’ ve ‘nitelikli hırsızlık’ suçlarından tutuklandı.

TALİMAT YURT DIŞINDAN; 4 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında, yurt dışında saldırı talimatını verdiği belirlenen Orhan Karafoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca Emirkan Uslu ve Tugay Konya da tutuklandı; böylece tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

Mesut Can Ç., savcılıktaki ifadesinde molotofları hazırladığını ve attığını, ancak evden çığlık sesleri yükselince tüm molotofları atamadığını belirtti. Saldırıyı para karşılığı gerçekleştirdiklerini ve olay sırasında evde kimlerin bulunduğunu bilmediklerini söyledi.

Yalçın D.K., molotofları para karşılığı atmayı kabul ettiğini ve Mesut Can Ç.’nin molotofları atarken yanında bulunduğunu, saldırı öncesinde Orhan Karafoğlu’nun kendilerine para gönderdiğini anlattı.

YANLIŞ DAİREYE MOLOTOF ATMIŞLAR

Tugay Konya, Orhan Karafoğlu’nun kendisinden önceden keşif yapmasını istediğini, hedefin 2 numaralı daire olduğunu ancak apartmana girmediğini ve 4 numaralı daireye saldırının yanlışlıkla gerçekleştiğini belirtti.

KOLONYALARI ÇALMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bir zincir marketten 5 kolonya şişesi çaldıkları da tespit edildi. Molotofkokteyli saldırısı sırasında hazırlanan 4 molotofun sadece bir kısmının atıldığı ve hedef dairenin yanlış seçildiği de soruşturma raporuna yansıdı.