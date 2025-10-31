Bodrum’da müteahhitlik yapan bir iş insanı, Bodrum Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Niyazi A.’nın kendisinden rüşvet talep ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
İhbar üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Niyazi A.’yı gözaltına aldı.
Şüphelinin, iş insanının inşaatına giden yolun açılması için rüşvet istediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri süren Niyazi A.’nın, gece saatlerinde sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü, ardından yeniden KOM Büro Amirliği’ne getirildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.