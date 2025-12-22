Trafikte meclis üyesine saldırı anbean kameraya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi Belediyesi Meclis üyesi Özlem Bodur, trafikte saldırıya uğradı.

İddiaya göre yol vermediği gerekçesiyle bir sürücü, Bodur'u takip etti. Bir süre sonra Bodur dururken aracından inen kişi, önce aracın aynasını kırdı, sonra araca yumruk atıp olay yerinden uzaklaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi:

"Bursa Osmangazi Belediyesi Meclis Üyemiz Özlem Bodur, güpegündüz trafikte saldırıya uğradı, darp edildi.

Ülkede magandalar bu cesareti buluyorsa, bunun tek sorumlusu iktidarın cezasız tutumudur!

İçişleri Bakanı’nı ve Emniyeti göreve davet ediyorum.

Trafikte terör estiren bu suçlu derhal yakalanmazsa, bu suskunluğun ve ihmalkarlığın sorumluluğu size aittir. Bu rezaleti örtbas edemezsiniz. Özlem Bodur yalnız değildir!"