27 yaşındaki Gökhanoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında yapılan şikayet sonucu İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Söz konusu paylaşımda Gökhanoğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın Bahçeli ile görüşmesini eleştirmiş ve Bahçeli için “iblis” ifadesini kullanmıştı.

"HAKARET KASTIM YOKTU"

Emniyetteki ifadesinde, söz konusu paylaşımın CHP’li Asu Kaya’ya yönelik bir sitem olduğunu belirten Gökhanoğlu, “Hiçbir kamu görevlisine hakaret kastım olmamıştır. Metnin içeriğinde hakarete yönelik bir kelime kullandığımı hatırlamıyorum” dedi.

Gökhanoğlu’na ayrıca, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir başka paylaşım üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği yönünde iddialar da yöneltildi. Genç siyasetçi bu suçlamayı da reddederek, “Cumhurbaşkanını kastetmedim; şahsına ya da makamına yönelik bir hakaret söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

AVUKATLARDAN TORBA DOSYA TEPKİSİ

Gökhanoğlu’nun avukatları Atahan Öztürk ve Doğan Çıngı, sürecin başından bu yana hukuka aykırı şekilde yürütüldüğünü savundu.

Av. Atahan Öztürk, dosyada tarihsiz şikayet dilekçeleri olduğunu belirterek, “Müvekkil gözaltına alındıktan sonra ek raporlarla dosya genişletilmeye çalışılıyor. Delilden şüpheye değil, şüpheden delile gidilmeye çalışılıyor. Bu durum, soruşturmanın siyasi saiklerle şekillendiği izlenimini güçlendiriyor” dedi.

Av. Doğan Çıngı ise, farklı içeriklerdeki X paylaşımlarının bir araya getirilerek torba soruşturma yürütüldüğünü belirterek, “Bu süreç ifade özgürlüğünün açık ihlalidir. Gözaltı kararı başlı başına ölçüsüz ve hukuka aykırıdır. Savcılık aşamasında da gerekli hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.