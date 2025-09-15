Türkiye'nin gündemi SÖZCÜ TV'de tartışılıyor. SÖZCÜ TV program sunucusu Damla Doğan Tuncel'in sunduğu Detayına İnelim programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan Emniyetteki atamaları yorumladı. Bakan Emniyetteki müdürler cemaatlerle bağlantılı olduğunu iddia etti.

'İKTİDAR CEPHESİNDE ÇATLAK OLACAK BİR MEVZU'

CHP'li Bakan şu ifadeleri kullandı:

"- Güvenlik bürokrasisinde Emniyet, TSK ve İstihbarattan bahsediliyor. burada bir paralel yapıdan bahsetmek çok önemli yani bu kayyum, mutlak butlan tartışmaları arasında bu iş kaynamamalı. 'İktidar cephesinde çatlak var mı?' diye konuşuluyor ya, en önemli çatlak olabilecek bir mevzuda bahsediyoruz."

'BAHÇELİ İLK DEFA BU KONUDA KONUŞTU'

"- Bugüne kadar Bahçeli bu konuyla ilgili çıt çıkarmadı. Jandarma Genel Komutanlığında Kurdoğlu Cemaati var. Daha önce TSK'da örgütlenmişti. Nur Cemaatinin bir alt kolu okuyucu grubunun farklı kollarından. Yine Menzil grubu var İsmailağacılar ve Süleymancılar var. Bunlarla ilgili Bahçeli hiçbir açıklama yapmadı. Jandarma Genel Komutanlığı Binasında ne olup bittiğiyle ilgili verdiğimiz soru önergeleri var ama Bahçeli'den çıt çıkmadı. Tuzla Piyade Okulunda olan olayı hatırlarsınız. Orada sesi çıkmadı. Sarıklı Amiralle ilgili sesi çıkmadı. Bugüne kadar Emniyet içindeki TSK ve İstihbarattaki Tarikat ve Cemaat yapılanmaları ile ilgili Devlet Bahçeli ve MHP ilk defa bugün bununla ilgili bir şey söylüyorlar."

'NUR CEMAATİNDEN GELEN MÜDÜRLER KORUNDU'

"- Süleyman Soylu'dan sonra Ali Yerlikaya bir çok Emniyet Müdürünü tasfiye etti. Ben Soylu ile çok mücadele ettim. O beni emniyet içinde paralel yapı oluşturmakla suçlayan bir adamdı ancak Soylu kriminal bir adam olmasına rağmen o dönemde 4 tane Alevi Emniyet Müdürü vardı. Seküler yaşam tarzıyla milliyetçi müdürler vardı. O gittikten sonra Yerlikaya bu müdürlerin hepsini tasfiye etti. Yine Soylu ile çalışan Nur cemaatinden gelen tüm müdürleri korudu. Emniyet içinde Seküler bir tane Emniyet Müdürü bırakmayacak şekilde hareket etti. Emniyet Genel Müdürleri tercihleri hepsi son derece muhafazakar cemaat bağlantısı olduğu düşünülen insanlardı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda başına gelen şuan ki Jandarma Genel Komutanı ile ilgili Menzil Cemaatine mensup olduğu çok defa iddia edildi. Ne bununla ilgili bir söz duyduk ne de İçişleri Bakanlığından "Bir cemaat yapılanması yoktur" diye bir şey duyduk. İlk defa bugün önce Bahçeli arkasından Basın sözcüsü ve Türkgün baş yazarı yazısında bir paralel yapıdan bahsediyor."

EMNİYETTEKİ GRUPLAŞMA İDDİALARINI İSİM İSİM SAYDI

"- Bakın emniyette örgütlenen Nur Cemaatinin okuyucu grubunun alt meşveret grubu, Kurduoğlu grubu, Erzincan Grubu denen sayısız az ama daire başkanı emniyet müdürü düzeyinde hepsi, bir denge şeklinde 15 Temmuz sonrası dengede yok. Tarikat-Cemaat mensubu olmak orada liyakatin önünde. Emniyetteki atama tayin terfide en önemli şey haline geldi."

'MHP TANDANSLI MÜDÜRLER TASFİYE EDİLDİ'

"- 37 Emniyet Müdürünün yerinin değişmesi ile beraber içlerinde MHP tandanslı müdürler de vardı. Tamamen tasfiye edildiğini düşünüyorlar. Bu açıklamayı çok çok önemli buluyorum. İlk defa Bahçeli böyle bir şey söyledi. Doğru bunun arkasının takip edilmesi lazım. Türkiye'de TSK'da Emniyetteki tarikat cemaat yapılanması üzerinde hassasiyetle durulması gereken konudur. Biz sevgili İpek Özbey'le de geçmişten beri çok çalıştık. orada da söyledim. 15 Temmuzdan sonra iktidar şöyle baktı: "FETÖ'yü tasfiye ediyoruz. Yanlış yaptık bir cemaatin eline teslim ettik. Aslında bunları bir denge unsuru şeklinde bir denge gözetmeliydik aralarında" diye düşündüler. Bunu yapıyorlar şuan. Bahçeli'nin işaret ettiği şey bu olduğunu düşünüyorum."