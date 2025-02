CHP'liler, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı başlattıkları Demokrasi Nöbeti'ni sürdürmeye devam ediyor. Demokrasi Nöbeti'ne katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili başlattığı soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bugün Yine Bir Soruşturmayla Güne Başladık"

Çelik, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan yeni bir soruşturmayı eleştirdi. Çelik, "Bugün yine bir soruşturmayla güne başladık. Ne dediler? Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma açtılar. Diplomasına yönelik bir soruşturma açtılar," dedi. Çelik, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diplomasını ve 2017’deki yüksek lisans belgesini örnek göstererek, "Bakın sadece dört yıllık üniversite değil, yüksek lisans belgesi," şeklinde ifadeler kullandı.

"Ekrem İmamoğlu'nu Yargılamaya Çalışıyorlar"

Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite sınıf arkadaşlarının da bu konuda tanıklık ettiğini belirterek, "Ekrem İmamoğlu'nun sınıf arkadaşlarını tanıyorsunuz. Mesela Fatih Portakal, kendisi televizyonlardan söyledi; 'Ben Ekrem İmamoğlu'nun sınıf arkadaşıyım' dedi," ifadelerini kullandı.

Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulunan Çelik, "Peki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim? Neredeler ve niye ortaya çıkmıyorlar?" diye sordu.

"Ekrem İmamoğlu'ndan Korkuyorlar"

CHP İstanbul İl Başkanı, Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan davaların sayısının giderek arttığına dikkat çekti ve "Beş, altı, yedi, sekiz davadan yargılamaya çalışıyorlar. 25 yıl hapisle Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyorlar," dedi. Çelik, İmamoğlu'na karşı yapılan her türlü soruşturmanın, aslında hükümetin korkularını yansıttığını belirterek, "Çünkü Ekrem İmamoğlu'ndan çok korkuyorlar. O kadar korkuyorlar ki Ekrem İmamoğlu'ndan her gün yeni bir soruşturma, her gün yeni bir iftira, her gün yeni bir yalan, her gün yeni bir karalama geliyor," şeklinde konuştu.

"Korkunun Ecele Faydası Yok"

Çelik, son olarak Esenyurt meydanından yaptığı çağrıda, "Korkunun ecele faydası yok. Erken seçim sandığı gelecek ve siz gideceksiniz" diyerek hükümete karşı güçlü bir mesaj verdi.