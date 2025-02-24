CHP Adana milletvekili Orhan Sümer, “Tarım Bakanlığı yaşanan olayda Bölgedeki Ziraat Odalarıyla ortak hareket etmeli ve hasar tespit çalışması yapılmalıdır. Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği ülkemizde çiftçimize destek açıklanmalıdır. Bakanlık afet bölgesi ilan edip çiftçilerimize yanında olduğunu bildirmelidir.” dedi.

"ÇİFTÇİNİN EMEĞİ BUZ KESTİ, BAKANLIK İZLEYİCİ KALMAMALI!"

Orhan Sümer, "Adana'da ani sıcaklık düşüşü nedeniyle tarım arazilerine don vurdu. Çiftçilerin emekleri bir gecede buz tutarken, Tarım ve Orman Bakanlığı, zararı karşılamak için acil fon oluşturmalıdır. Çiftçi zaten zor ayakta duruyor. Ürünü para etmiyor. Tarlada 3 kuruşa sattığı mahsul süpermarketlerde 5 katına satılıyor. Birde üzerine doğal afet gibi zararlar eklenince çiftçi hepten perişan oluyor. Bakanlığın bu gibi durumlarda mutlaka çiftçiye ve üreticiye destek açıklaması yapması gerekmektedir." diye konuştu.

"ÇİFTÇİ BAKANLIĞA SESİNİ DUYURMAK İÇİN DAHA NE YAPACAK"

CHP milletvekili Orhan Sümer, "Adana'da yaşanan don olayı, binlerce çiftçiyi mağdur etti. Tarım ve Orman Bakanlığı zor gününde çiftçilere el uzatmazsa ne zaman yanlarında olacak. İthal tarım politikaları ile çiftçinin ürettiğini istediği fiyata satamaması ile zaten zor günler yaşayan tarım sektörü bu gibi durumlarda yalnız bırakılırsa hepten zora girecek." değerlendirmesini yaptı.

"TARIM ÜRETİCİSİ KARA KIŞTA YALNIZ"

Orhan Sümer, "Adana'da etkili olan don, tarım ürünlerini vurdu. Çiftçiler zaten zor günler geçirirken, üzerine gerçekleşen don ile hepten zarar etmiş durumdalar. Bugün gıda enflasyonunun bu kadar yüksek olmasından, marketlerde ürünlerin fiyatlarının sürekli olarak artmasından yakınırken, İktidar çiftçi ne halde diye düşünmüyor. Daha tarlada ekim aşamasında çiftçi kendine yalnız hissetmese, desteklendiğini bilse ve gerçekten desteklense bu ülkede açlık konuşulur olmaz. Ancak çiftçiyi üretime küstüren politikalar uygulanırsa sonuç da kaçınılmaz olur. Çiftçinin ürününe don vurmuş, ne yapacağını kara kara düşünüyor, bir Bakanlık yetkilisi çıkıp da kimse merak etmesin diyemiyorsa orada üretici nasıl umutlu olacak." ifadesini kullandı.