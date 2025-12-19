TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri görüşülürken tansiyon yükseldi.

Kürsüde konuşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’a, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in araya girmesi üzerine tartışma çıktı.

Tanal, “Bu ülkenin bakanı çocuklarını yurt dışında okutamaz. ‘Sanane’ diyor. Bu ülkenin bakanı Belçika vatandaşı olamaz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın torunları Amerikan vatandaşlığına geçmiş ise geçemez. Getirin kayıtlarını o zaman. Yalan söylüyorsunuz” dedi.

ÖZLEM ZENGİN YANIT VERDİ

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Tanal’ın sözlerine yanıt vererek iddiaları reddetti.

Zengin, “Hatip kendi yalanını kendi düzeltti. Sayın Bakan’ın çocukları burada okuyor. Kendisi daha önce büyükelçiydi, görev nedeniyle Cezayir’de bulunuyordu. Evlatları da Türkiye’dedir, burada görev yapıyor ve eğitim görüyor” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Belçika’nın Brüksel kentinde doğduğu biliniyor.