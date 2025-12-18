7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'de yapılması planlanan NATO Başkanlar Zirvesi için Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı’nda başlatılan düzenleme çalışmaları tepki çekti. VİP havalimanına dönüştürülen alanda ağaç kesimi başladı, askeri lojmanlara kepçe vuruldu.

TRUMP İÇİN 10 MİLYAR HARCANIYOR

Çalışmaların sürdüğü bölgeye giden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, iktidarın tercihini sert sözlerle eleştirdi. Zirve için yaklaşık 10 milyar liralık kamu kaynağının harcandığını belirten Akdoğan, Esenboğa Havalimanı dururken Etimesgut’un dönüştürülmesinin “israf ve doğa talanı” olduğunu söyledi. Akdoğan, “Trump gelecekmiş, NATO toplantısı yapılacakmış diye Etimesgut Havalimanı’na 10 milyar lira harcanıyor. Trump zahmet edip Esenboğa’ya inse ne olur? Ama yok, inemez. Bunun bedelini ağaçlar, binalar, üniversiteler ödüyor” dedi.

“BU BÜTÇE YURTTAŞA HARCANMALIYDI"

Harcanan bütçenin toplumsal ihtiyaçlara ayrılması halinde Ankara’da ciddi bir sosyal destek sağlanabileceğini vurgulayan Akdoğan, şu karşılaştırmaları yaptı:

- Trump gelecekmiş, NATO toplantısı yapılacakmış; bunun için Etimesgut Havalimanı’na 10 milyar lira harcıyoruz. Trump zahmet edip Esenboğa Havalimanı’na inse ne olur? Yok, inemez. Ama 10 milyar lira; kesilen onca ağaç, yıkılan binalar, taşınan üniversite herkesin yanına kâr kalacak. Bu memlekette para var ama bu memleketin parası ziyan ediliyor. 10 milyar lira demek; Ankara'daki bütün ilkokul öğrencilerine beş yıl boyunca süt ve meyve vermek demek. Ankara'daki üniversite öğrencilerine 10 bin lira harçlık gönderebiliriz. Ankara’daki 1 milyon 261 bin emeklimize 8 bin TL ikramiye yatırabiliriz. Ankara’da 200 bin kişi belediyeden sosyal yardım alıyor; yedi kişiden biri yardımlarla geçiniyor. Bu ailelere kış destek paketi kapsamında 50’şer bin lira verebiliriz.

“TRUMP’UN GÖNLÜ OLSUN DİYE 10 MİLYAR HARCIYORUZ”

CHP’li Akdoğan, sözlerine şöyle devam etti;

- Sırf Trump Esenboğa’ya zahmet etmesin, uçağı buraya insin diye 10 milyar lira harcanır mı? Bu kadar ağaç kesilir mi, bu kadar bina yıkılır mı, bu kadar üniversite binası taşınır mı? Arkamda gördüğünüz hummalı çalışma, Trump abimiz zahmet etmesin diye. Nereye? Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara merkezine kadar. Sırf Trump’un gönlü olsun diye 10 milyar lira harcıyorsunuz ama yoksula kış desteği vermiyorsunuz, sosyal yardım alanlara para vermiyorsunuz, emekliye parayı çok görüyorsunuz. Öğrencimize süt vermiyorsunuz; sütünü, ekmeğini, meyvesini vermiyorsunuz. Trump abimiz rahat etsin diye… Yazıklar olsun. Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz.