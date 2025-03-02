CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “vatandaşın yıllık gelirinin 564 bin TL olduğu” yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Karabat, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şimşek'in açıklamalarını “yalan” ve “gerçekleri gizleme çabası” olarak belirterek, halkın yoksullukla mücadele ettiğini ifade etti.

"ÇARŞIDA PAZARDA GİDİN SORUN"

CHP’li Karabat, paylaşımında AKP desteğinin ve Mehmet Şimşek'in “milli gelirin arttığı, halkın zenginleştiği” yönündeki söylemlerine dikkat çekerek gelir dağılımında yaşanan adaletsizliğe vurgu yaptı. Kişi başına milli gelirin 15 bin 463 dolar olarak açıklandığı ve 36,50 liralık dolar kuru üzerinden bunun yaklaşık 564 bin 400 liraya denk geldiğini ifade eden Karabat, "Çarşıya, pazara, kent lokantalarına, okulların önlerine gidin ve sorun 'Yıllık geliriniz 564 bin lirayı buluyor mu?' diye.." ifadelerini kullandı.

"SERVET TRANSFERİ DEVAM EDİYOR"

Karabat, mevcut maaş ve emekli aylarını sıralayarak, resmi listelerden halkın gerçek yaşamının yansıtılmadığını söyledi. En düşük memur maaşının maaşı 43 bin 726 lira (yıllık 525 bin lira), en düşük memur emekli aylığının 19 bin 617 lira (yıllık 236 bin lira), en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira (yıllık 173 bin lira) ve ücretinin 22 bin 104 lira (yıllık 265 bin lira) olduğunu belirten Karabat, "Milli gelirin yarısı, nüfusun yüzde 20’sine gidiyor. Yani 17 milyon kişi rahatça yaşıyor. Toplumda gelir adaletsizliği zirveye çıktı. Orta sınıf AKP eliyle bitirildi. Servet transferi son sürat devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

'KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR' OYUNU

Kişi başı milli gelir hesaplanırken, toplam gelirin 85 milyon nüfusa bölündüğünü fakat Türkiye’de mülteci, kaçak işçi, kayıt dışı yaşayanlar hesaba katıldığında en az 10 milyonluk ek nüfus olduğunun bilindiğini söyleyen Karabat "Bu, AKP’nin kişi başı milli geliri yüksek göstermek için yaptığı oyunlardan birisi" dedi.

Türk lirası ile dolar kuru arasındaki dengenin koptuğunu, enflasyonu üretim ve katma değerle düşüremeyen AKP'nin döviz kurlarını tutarak enflasyonla mücadele etmeye çalıştığını kaydeden Karabat, "Böyle olunca TL olarak GSYH, dolar kuruyla çok daha yüksek gözüküyor" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK'E ÖZEL DAVET

CHP'li Özgür Karabat sözlerini şöyle tamamladı:

"Erdoğan öncülüğünde toplumsal mühendislik, Mehmet Şimşek öncülüğünde de finansal mühendislik yapılıyor. Şimşek, TÜİK’in veri manipülasyonu ile ekonomiyi yalanlar üstüne inşa ediyor. Ancak temeli bozuk inşa edilen bu sistem, en ufak sarsıntıda yıkılma tehlikesi taşıyor. Sayın Mehmet Şimşek’i bir Kent Lokantası’na iftara davet ediyorum. Orada insanlarımıza gelirlerinin 15 bin doları geçtiğini kendisi söylesin. Bakalım ne yanıt alacak?"