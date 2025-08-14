31 Mart seçimlerinde CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu bugün CHP'den istifa ederek; AKP'ye katılıyor.

İstifa kararının ardından AKP Genel Merkezi'ne giden Çerçioğlu AKP sıralarında AKP'li vekillerle selamlaştı.

SÖZCÜ TV'ye konuşan CHP'li Tezcan ise süreci ve fotoğrafı değerlendirdi.

CHP'li Tezcan şunları söyledi:

344 BİN OYU PAZARLIK MASASINA KOYDU

Son 15 gündür Aydın basınında zaman zaman da genel basında benzer şeyler yazılıyordu ama ihtimal vermiyordum. Çünkü uzun yıllar partide beraber çalıştık. 2002 yılında partiye üye olur olmaz milletvekili olmuştu sayın Çerçioğlu o zamandan bu yana tanırım. 7 yıl milletvekilliği sonrasında da kesintisiz belediye başkanlığı yaptı. Bunlara dedikodu diye bakmak daha işimize geliyordu ama maalesef gerçek olduğu ortaya çıktı.

Aydın'da öfke çok büyük, şaşkınlık ve hayal kırıklığı çok büyük. Sokakta bunu hissetmişsinizdir. Aydın'da yıllarca sokaktaki insanlar sandığa gittiler koşturdular, çocuklarından, evlerinde fedakarlıkta bulundular ve onların koyduğu isimle 'Topuklu Efe' diye omuzlarında ve gönüllerinde taşıdılar ama 344 bin oyu pazarlık masasına koydu ve Aydınlıların helal oylarını haram bir pazarlık masasının malzemesi haline getirdi. Öfke ve hayal kırıklığı bundan büyük.

Görüyoruz ki bir şantaj ve pazarlık masası kurulmuş. Neyi kastediyorum; şantaj masası kurulmuş çünkü; son dönemde İstanbul'da başlayan İBB Kumpas Soruşturmaları'yla birlikte CHP'ye dönük sistematik bir operasyon var.

Burada bizim belediye başkanlarımız günlerdir iftiralara ve kumpaslara karşı onurlu bir mücadele veriyorlar. Onlara atılan iftiralara karşı boyun eğmeden cezaevinde, Silivri'de yatma pahasına kararlı bir mücadele içindeler ve öğreniyoruz ki; O iftiracıların başı olan Aziz İhsan Aktaş'ın firması burada Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın belediyesine çok sayıda iş yapmış. Yapabilir, biz Aziz İhsan Aktaş ile iş yapan belediyelerin mutlaka yolsuzluk yaptığı kanaatinde değiliz ve açıklıkla diyoruz ki; neyse sorun hesabını ama tutuksuz yargılama esas olsun diye.

AKP de özellikle AKP'ye yapılan işler söz konusu olduğunda onları örtbas edip; CHP'nin yaptıklarından bir suç üretme peşindeler. Aydın Belediyesi'nde de Özlem Çerçioğlu'yla ilgili sanıyorum bu tip soruşturmaları masaya şantaj malzemesi olarak koymuşlar.

Sayın Çerçioğlu bu şantaja karşı bir pazarlıkla masaya oturmayı daha uygun bulmuş. Nedir o pazarlık? AKP'ye geçerse ya da 'AKP geçeyim sizde benim soruşturmalarımı kapatın'

İktidar diyor ki; 'Ya AK Parti'ye katıl, ya hapse atıl'

O da diyor ki; 'Soruşturmalarımı kapatın, AK Parti'ye geçeyim' böyle bir kirli pazarlık masası olduğunu görüyorum.

CHP'li Tezcan 11 belediye meclis üyesinin geçeceği üzerine konuşmanın henüz erken olduğunu belirtti.

"TAHMİN EDİYORUM 'HAPSE GİRMEKTEN KURTULDUM' DİYE GÜLÜMSÜYOR"

Tezcan Çerçioğlu'nun AKP sıralarındaki fotoğrafına ilişkin olarak ise şunu söyledi:

İki şey söyleyebilirim. İnşallah samimi bir gülümsemedir. Sayın Çerçioğlu'nun gülümsemelerini Aydın halkı bilir. Bir de tahmin ediyorum, 'hapse girmekten kurtuldum' diye gülümsüyor herhalde. Çünkü anlıyoruz ki masada konuşulan şey ya bize katıl ya hapse atıl.