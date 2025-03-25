İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Türkiye ayağa kalktı.
CHP'nin çağrısıyla yüz binler Saraçhane'yi bugün de doldurdu. Gün içerisinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in başında olduğu heyet polis müdahaleleri ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası açıklama yapan Çelik, herhangi bir polis müdahalesinin olmayacağı konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.
Ancak akşam gerçekleşen Saraçhane mitinginin ardından müdahale başladı. Özgür Özel'in konuşmasının bittiği anda polis yeniden kitleye biber gazı ile müdahalede bulundu.
VEKİL GÖZÜNDEN YARALANDI
Polis müdahalesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, alanda 80 milletvekili bulunduğunu kaydederek "Sahada gençlere uygulanan düşmanca müdahaleleri engellemeye çalışıyoruz. Aydın milletvekilimiz az önce Evrim Karakoz gözünden yaralandı" dedi.
CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Evrim Karakoz bugün Saraçhane'deydi.