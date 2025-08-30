30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'ncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devlet ekranın katılımıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi.

Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, mozeleye doğru ilerlerken ve mozeleden ayrılırken avluya alınan bazı vatandaşlar, ''Recep Tayyip Erdoğan'', ''Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan'' ve ''Reis'' şeklinde sloganlar attı.

CHP'li Akdoğan'dan tepki...

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, slogan atan vatandaşlara, "Burası bir mezarlık, bu olacak iş mi? Her sene, her sene yapılacak iş mi? Arkadaşlar engel olun, engel olun. Engel olun. Her sene bu ayıp olur mu? Devletin bütün kademeleriyle görüşüyoruz. Bu ayıba gerek yok. Cumhurbaşkanlığıyla görüşmüşüz, Milli Savunma Bakanlığıyla görüşmüşüz, Anıtkabir'le görüşümüşüz. Arkadaşlar burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada. Burada slogan olur mu? Slogan olmaz. Burada böyle bir şey yok. Burası Anıtkabir, burada slogan yok. Slogan yok arkadaş burada. Yapmayın bunu, her sene olur mu ya, her sene bu iş olur mu? Ayıp denen bir şey var" diyerek tepki gösterdi.

Anıtkabir'deki törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından Anıtkabir'de parti yetkilileriyle fotoğraf çektirdi. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti.

''AK Parti'nin kadın kolları servisiyle geldik''

Resmi törene alınan bir vatandaş Anıtkabir'den ayrılırken ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Vatandaş, "Otobüsle geldik. AK Parti'nin kadın kollarının mahalle temsilciyiz, onların servisiyle geldik. Yok sıkıntı ama germek istediler. Ortalığı germeye çalıştılar. Teşekkür ederim" dedi.

Diğer vatandaşların konuşmasına ise bazı kişilerin engel olması dikkat çekti.