CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, iktidarın ekonomiye tam anlamıyla dip yaptırdığını vurguladı. Vatandaşların alım gücünün oldukça düştüğünü, gıdaya erişimin zorlaştığını ifade eden Dr. Şevkin, ekonomik verilerle açıklama yaptı.

Bu yılın ilk iki aylık döneminde işinden çıkarıldığı için işsizlik ödeneği almak umuduyla İşsizlik Sigortası Fonuna başvuranların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 39 bin 385 kişi artarak 321 bin 881 kişiye çıktığını söyleyen Dr. Şevkin, “Türkiye’de Ocak 2025 itibariyle dar tanımlı olarak bakıldığında 3 milyon, geniş tanıma göre de 11,3 milyon işsiz bulunuyor” dedi.

“ZEYTİNİN TANESİ 2 LİRA!”

İktidarın hatalı ekonomi politikaları, dar gelirlileri zeytine muhtaç hale getirdiğine dikkat çeken Dr. Şevkin, “Ekmeğin 1.25 lira olduğu pandemi yılı 2020'de zeytinin kilosu 28 liraydı. 2021’de 58 lira, 2022’de 88 lira, 2023’te 178, 2024’te 350 lira ve bu yıl da 390 lira oldu. Yani zeytin 6 yılda 14 kat zamlandı. Zeytinin tanesi 2 lira oldu” diye konuştu.

“1 PATAKA; 4.57 LİRAYA ÇIKTI!”

“Para milletin itibarıdır” diyenlere de çağrıda bulunan Dr. Şevkin, çarpıcı bir gerçeği de gözler önüne serdi. Dr. Şevkin, “Türk lirası sadece dolar ve Euro karşısında değil, pek bilinmeyen paralar karşısında da değer yitirdi. Örneğin Çin’in Özerk bölgesi Makao’da kullanılan Pataka 2022’de 1 liraydı, 4,57 liraya çıktı. 1 TL Pataka karşında yüzde 50 değer kaybetti” diye konuştu.

“TOPLAM BORÇ 4 TRİLYON 315 MİLYAR LİRA!”

Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık kredilerin bir haftada 5,4 milyar lira daha artarak 7 Mart itibariyle 339,1 milyar liraya yükseldiğini, batık kredilerin 2024 yılının son haftasına göre yüzde 17,9 oranında büyüdüğünü ifade eden Dr. Şevkin, şu vahim tabloya dikkat çekti:

“Varlık yönetim şirketleri ile TOKİ’ye olan taksitli konut kredisi borçlarıyla birlikte toplam borç 4 trilyon 315 milyar lira oldu. Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise son haftada da 3,4 milyar lira daha artarak 174 milyar liraya kadar yükseldi. Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında 2025 yılı başından bu yana 35 milyar liralık artış yaşandı.

“65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN YÜZDE 13’Ü İNŞAAT GİBİ AĞIR İŞLER DE DAHİL, ÇALIŞMAK ZORUNDA”

Türkiye’de, 10 milyon kişi 25 bin liranın altında, açlık sınırı civarında bir ücretle çalışıyor. 65 yaş üstü nüfusun yüzde 13’ü geçinebilmek için, inşaat gibi ağır işler de dahil, çalışmak zorunda kalıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 3 milyon 690 bin aile sosyal yardımla geçiniyor. Ülkede her 6 kişiden 1'i sosyal yardıma muhtaç, yardım alanlar 14 milyonu aşıyor. Türkiye, AKP eliyle sosyal yardım vermekle övünülen bir ülke haline getirildi. CHP iktidarında yardım edilmiş yoksullar değil ortadan kaldırılmış bir yoksulluğu hedefliyoruz.”