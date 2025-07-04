CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki bazı daire başkanları ve bakan yardımcılarının 4-5 yerden huzur hakkı adı altında ücretler aldıklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, YAŞ kararıyla hizmet süreleri uzatılacak komutanların sayısının artırılmasını ve emeklilik yaş haddinin 72'ye kadar uzatılabilmesini de öngören Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam ediliyor.

CHP Karabük Milletvekili Akay, komisyonda yaptığı konuşmada, kanun teklifindeki en önemli maddelerden birinin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile ilgili 4'üncü madde olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı günübirlik, ücretsiz tesislerle ilgili işletmeye değinen Akay, şöyle konuştu:

-Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Ziraat Bankası Gözetim Kurulu üyesi gibi gibi.

-Eski özel kalem müdürü, biliyorsunuz, zaten. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Kuveyt Türk Yatırım Bankası Yönetim Kurulu üyesi.

-Şimdi Kuveyt Türk'ün ortaklık yapısında da Vakıflar Genel Müdürlüğünün hissesi var biliyorsunuz, yüzde 25'e yakın.

-O hisseden dolayı da buradaki Yönetim Kurulunda yer alan Bakan Yardımcısı ve Bakanlıkta görev almış kişiler var.

-Yüzde 50'nin altında olduğu için bu kişi iki yerden halen maaş alıyorsa, üçüncü görev olarak bu varsa buradan da maaş ve ücret almaya devam ediyor.