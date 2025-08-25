CHP'nin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunan üyesi İzmir Milletvekili Salih Uzun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un komisyon ile ilgili yazısına, " Siz hangi motivasyonla, parlamentoya dışarıdan çerçeve çiziyorsunuz?" tepkisini gösterdi.

Salih Uzun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin kaleme aldığı yazısında, TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, "geçiş sürecinin hukukuna dair bir perspektif oluşturması gerektiğini" belirten yazısına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Salih Uzun şunları kaydetti:

-Sürecin başarısı konusunda samimi iseniz, herkes gibi siz de dilinizi, üslubunuzu ayarlamalısınız. Siz hangi motivasyonla, parlamentoya dışarıdan çerçeve çiziyorsunuz?

-Hangi cüretle haddinizi aşıyorsunuz?

-Size ve sizin gibi dışarıdan Komisyon’a gündem çerçevesi çizmeye kalkanlara tutanaklardan cevap veriyorum: “Kim olursa olsun, niyeti de ne olursa olsun, ister güvenlik bürokrasisinden bir bürokrat, ister Dışişleri Bakanı, ister Savunma Bakanı, hatta ister Cumhurbaşkanı ya da İmralı, bu Komisyon’a gündem çerçevesi çizemez.

-Parlamento ve Parlamento içinden çıkan bu Komisyon kendi gündemine hâkim olmalıdır.