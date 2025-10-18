CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleriyle ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"AKP ÇED SÜRECİNİ SAVSAKLADI"

Yavuzyılmaz paylaşımında, Bakan Bayraktar’ın açıklamalarını “klasik bir AKP kurnazlığı” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir Beylikova’daki kompleks cevher sahası ve tesisleri için ÇED olumlu kararı kesinleşmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin itirazı madencilik faaliyetine değil, ÇED sürecindeki eksiklikleredir. AKP, ÇED sürecini savsaklamıştır. Kurumlardan, önlerine gelen belgeleri bir noter gibi onaylamaları istenmiştir.”

CHP’li Yavuzyılmaz, nadir toprak elementlerinin üretim sürecinde ortaya çıkan toryumun radyoaktif etkilerine dair ÇED raporunda yeterli bilginin bulunmadığını belirterek,

“Radyoaktif atık oluşması durumunda bertaraf yöntemi belirsiz. ÇED’e itiraz süreci devam ederken Eti Maden projeyi sürdürdü. Ancak 23 yıllık iktidar döneminde endüstriyel tesis kurulumunda hiçbir ilerleme kaydedilmedi,”

ifadelerini kullandı.

"ELLER EVET İÇİN Mİ KALKACAK HAYIR İÇİN Mİ"

Yavuzyılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, nadir toprak elementlerinin ham madde olarak yurt dışına satışını yasaklayan bir yasa teklifi hazırladıklarını belirterek,

“AKP’ye hodri meydan diyoruz! Bakalım AKP’li milletvekillerinin elleri bu kanun teklifine ‘evet’ demek için mi, ‘hayır’ demek için mi kalkacak?” şeklinde konuştu.