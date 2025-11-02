CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı “AKP’nin belgeli helikopter vurgunu” başlıklı paylaşımında, TP-OTC’nin Katar ortaklı bir firmadan aylık 1 milyon 116 bin dolara helikopter kiraladığını belirtti.

CHP’li Yavuzyılmaz, “Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, bir yıl içinde o helikopteri satın almak mümkün. Bu yapılan açık bir soygundur” ifadelerini kullandı.

'DEVASA ÖDEMELER YAPIYOR'

Yavuzyılmaz, söz konusu iddiaya ilişkin detayları da şöyle paylaştı:

“Türkiye Petrolleri AŞ’nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore AŞ, sondaj gemileri için helikopter hizmeti almak amacıyla Katar ortaklı bir kiralama şirketine devasa ödemeler yapıyor. TP-OTC önce kiralama bedelini TPAO’dan tahsil ediyor, ardından bu parayı Redstar isimli şirkete aktarıyor.”

Yavuzyılmaz, helikopter başına ödenen kira tutarlarının günlük 36 bin dolar, aylık 1 milyon 116 bin dolar ve yıllık 13 milyon 140 bin dolar olduğunu belirterek, mevcut döviz kuru üzerinden yaklaşık 552 milyon 668 bin lira ödeme yapıldığını ifade etti.

Yavuzyılmaz, “Bir helikopter için yılda 552 milyon lira kira ödemek, kamu kaynaklarının açıkça israf edilmesidir.” diyerek eleştirisini yineledi.