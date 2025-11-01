Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yavuzyılmaz, belediyeye ait makam aracının kamu hizmeti dışında kullanıldığını öne sürerek İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı. CHP’li Yavuzyılmaz, “Belediye hizmetlerinde kullanılması gereken bu araç neden AKP’ye tahsis edildi?” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda Esenyurt’ta düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, AKP döneminde İBB’ye ait 59 aracın AKP İstanbul İl Başkanlığı’na tahsis edildiğini gündeme getirmişti. Yavuzyılmaz da bu iddiaların ardından söz konusu dönemin belediye yöneticileri hakkında yapılan suç duyurularına “kovuşturmaya yer yok” kararı verildiğini açıklamıştı.

Yavuzyılmaz, son paylaşımında tahsise ilişkin belgeyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Haydi bunu da İBB iddianamesine ekleyin de görelim! İhbar ediyorum!

Aşağıda belirttiğim makam aracı, AKP dönemi İBB’de AKP İstanbul İl Başkanlığı’na tahsis edilen 59 araçtan sadece bir tanesi. İçişleri Bakanı’na soruyorum: Belediye hizmetlerinde kullanılması gereken bu araç niye AKP’ye tahsis edildi?”

CHP’li Yavuzyılmaz, aracın Volkswagen Passat marka olduğunu belirterek, 34 NZ 1483 plakalı aracın 18 Temmuz 2018 tarihinde 263 gün süreyle AKP İstanbul İl Başkanlığı’na verildiğini söyledi.

Yavuzyılmaz, paylaşımını şu ifadeyle noktaladı:

“Bunun adı, kamu kaynağını AKP’ye peşkeş çekmektir.”