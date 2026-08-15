CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla yaşanan olayın ardından tedbirli olarak partiden “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edildi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medyada olayla ilgili görüntülerin paylaşılmasının ardından Yazgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Sarı, Yazgan'ın disipline sevk edilmesine ilişkin, “Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmiştir” dedi.

Doğum günü kutlamasının ardından yaşandığı belirtilen olayla ilgili tarafların ifadeleri de soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

'EVİN KONUMUNU ATTIM, BALKONDA OTURDUK'

Olayın taraflarından Tuğba A. ifadesinde emlak işiyle uğraştığını, Ahmet Baran Yazgan ile 3-4 yıl önce tanıştığını ve yaklaşık 6 ay sevgili olduklarını söyledi.

Yazgan ile normal şekilde ayrıldıklarını belirten Tuğba A., aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade etti.

12 Ağustos akşamı kızı D.L. ile arkadaşları B. ve N. ile birlikte doğum günü kutlamak için restorana gittiklerini anlatan A., saat 23.00 sıralarında B.'nin erkek arkadaşı Nuh D.'nin de gruba katıldığını söyledi.

Restorandan ayrılırken Yazgan ile karşılaştıklarını belirten A., Yazgan'ın daha sonra kendilerinin yanına geleceğini söylediğini aktardı. Eve geçtikten sonra Yazgan'a konum gönderdiğini belirten A., Yazgan'ın eve geldiğini ve birlikte balkonda oturduklarını kaydetti.

'BANYODA BELİME SARILIP ÖPMEYE ÇALIŞTI'

Tuğba A., Yazgan'ın lavabodan çıktıktan sonra kendisinden havlu istediğini belirterek yaşananları şöyle anlattı:

“Havlu vermek istediğim sırada belime sarılıp kendisine doğru çekti. Beni dudağımdan öpmeye çalıştı. Ben engel olmak isterken kısa süreli dudağımdan öptü. Hemen banyodan çıktım. Arkadaşlarıma Yazgan’ın davranışlarından rahatsız olduğumu söyledim ve kızımı uyutmak için yatak odasına geçtim.”

'KÜFÜR ETTİ, BARDAK KIRDI'

Kızını uyuttuktan sonra mutfağa döndüğünü belirten A., Yazgan'ın alkol aldığını söyledi.

A., daha sonra Yazgan ile Nuh D. arasında tartışma çıktığını iddia etti. Yazgan'ın D.'ye ağır hakaret ve küfürler ettiğini öne süren A., elindeki cam masayı kırarak D.'ye doğru fırlattığını ve birkaç bardağı da kırdığını iddia etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yazgan'a evini terk etmesini söylediğini belirten A., kendisinin de darbedildiğini ve hakarete uğradığını öne sürdü.

'KENDİMİ VE KIZIMI KORUMAK İÇİN KAYIT ALDIM'

Tuğba A., olay sırasında telefonuyla görüntü kaydı almaya başladığını belirtti.

A., kayıt alma amacının görüntüleri sosyal medyada paylaşmak olmadığını ifade ederek, “Amacım görüntüleri sosyal medyada paylaşmak değil, milletvekili olduğu için kızımı ve kendimi korumaktı” dedi.