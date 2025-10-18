CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, TBMM’de görüşülmekte olan “Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik” teklifine yönelik açıklamasında, İstanbul’un önemli kültür ve sanat merkezlerinin belediyelerden merkezi idareye devredilmek istenmesini eleştirdi.

MÜZE GAZHANE, ARTİSTANBUL, MODA İSKELESİ VE DAHA FAZLASI İKTİDARA GEÇECEK

Zeybek, Müze Gazhane, Artİstanbul Feshane, Beşiktaş ve Kadıköy İskele Kütüphaneleri, Yerebatan Sarnıcı, Casa Botter ve Moda İskelesi gibi alanların İstanbulluların elinden alınmak istendiğini belirtti.

“Millet yararına bir tane hayırlı iş yapmıyorsunuz” ifadelerini kullanan Zeybek, söz konusu yasa değişikliğinin kamu yararını gözetmediğini, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin halk için hayata döndürdüğü kültür alanlarını yeniden yandaş vakıflara açma girişimi olduğunu öne sürdü.

Zeybek, “Bu şehir, talanla değil dayanışmayla; rantla değil Cumhuriyet değerleriyle büyüyecek. Milletimiz sizden yana değil, bizden yana. İstanbul bu değerlerle yönetilecek” diyerek teklifin geri çekilmesini talep etti.